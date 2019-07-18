آمال خفض الفائدة تقلص خسائر الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار الذهب أمس الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية، بينما كانت خسائر المعدن النفيس محدودة بفعل آمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وفي ظل ضبابية واسعة بشأن التجارة بين واشنطن وبكين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1403.81 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبط الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.3% إلى 1406.40 دولار للأوقية.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى شركة التداولات جولد سيلفر سنترال في سنغافورة «بالأمس، جاءت بيانات إيجابية من الولايات المتحدة، الذهب تراجع قليلاً، لكننا ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة».

وأضاف أيضا أن «الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من التوصل إلى أي تسوية في الوقت الحالي والكثير من البنوك المركزية تواصل شراء الذهب لا سيما الصين».(رويترز)