شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيفات «دبي لصناعات الطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة دبي لصناعات الطيران، عند درجة «BBB» مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت برنامج سندات الشركة المضمونة درجة «BBB».

وتعكس التصنيفات نطاق أعمال القوي للشركة، خصوصاً بعد استحواذها على شركة «أواس» التي تتمتع بسجل طويل من الأداء التشغيلي القوي. كما تعكس التصنيفات التدفقات المالية القوية ل«دبي لصناعات الطيران»، كما يتضح من إيرادات تأجير الطائرات، وامتلاكها لمصادر متعددة لرأس المال.

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