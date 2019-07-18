«الإمارات دبي الوطني».. 7.5 مليار أرباح تاريخية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية تاريخية في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 7.5 مليار درهم، بزيادة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وفيما تشمل هذه النتائج أرباحاً نتيجة التخارج جزئياً من حصة في «نتورك إنترناشيونال» بقيمة 2.1 مليار درهم، فقد حققت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً 8%، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 10% نتيجة لنمو الأصول، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

لا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الائتمان.

في النصف الأول، بلغ إجمالي الدخل 9.5 مليار درهم مرتفعاً 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم، كما انخفض صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 2.77%، وذلك على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالي الأصول 537.8 مليار درهم، مرتفعاً 7% عن نهاية عام 2018، وارتفعت قروض العملاء 3% إلى 337.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الودائع 5% مقارنة بنهاية 2018 لتصل إلى 366.7 مليار درهم.

ولا تزال معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 125.8%، وبلغ معدل تغطية السيولة 188.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 92.1% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة. وبذلك، تحسّنت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية بنسبة 0.8% لتصل إلى 17.4% خلال عام 2019.

صفقة تركيا

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق أداء مالي جيد للنصف الأول من عام 2019. وتواصل المجموعة تحقيق مزيد من التقدم في إطار توسيع نطاق تواجدها دولياً. كما يسعدنا حصول البنك على تصريح لفتح عشرين فرعاً إضافياً في السعودية. كما قام البنك بافتتاح فروع جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا.»

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «شهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8%، مدعومة بنمو القروض وارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي حيث شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الائتمان. وفي إطار التزامه بتقديم فروع ملائمة لتلبية متطلبات أصحاب الهمم، استمر البنك في توسيع شبكة فروعه المصممة لهذا الغرض لتشمل الآن ما يقارب نصف عدد الفروع المتواجدة في دولة الإمارات. ومن جهة ثانية حققت منصة «.Liv»الرقمية التي تواكب متطلبات أسلوب حياة جيل الألفية، إنجازاً متميزاً آخر، حيث أصبحت قاعدة عملائها اليوم تضم أكثر من 250000 عميل. وعلى صعيد صفقة الاستحواذ على«دينيز بنك»، لايزال البنك يحرز تقدماً بهذا الخصوص، ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الثالث من عام 2019».

صافي الدخل

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وصل إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2019 إلى مبلغ 9.527 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% مقارنة بمبلغ 8.451 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2018.

ونما صافي دخل الفائدة بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2019 ليصل إلى 6.852 مليار درهم، وذلك نتيجة لنمو الأصول بنسبة 13%، والذي عوض إلى حد كبير الانخفاض الطفيف في هامش صافي الفائدة.

وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي الناتج عن أعمال التداول ومكتب إدارة الأصول والمطلوبات، إلى جانب تحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة ارتفاع دخل الرسوم الأساسية وتدني القيمة المخفضة على الأوراق المالية الاستثمارية.

وارتفعت التكاليف للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.826 مليار درهم، وهذا عائد إلى الزيادة في تكاليف الموظفين المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي والاستثمار في مشاريع التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات. ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.7% ضمن الحدود التوجيهية والتي تبلغ 33%، وهو ما يتيح لنا مزيداً من الإمكانات للاستثمار الانتقائي بهدف دعم فرص النمو المستقبلي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتهى عند نسبة 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 1.226 مليار درهم خلال الفترة، وهي أعلى بنسبة 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 بسبب ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي إلى 82 نقطة أساس.

وقام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 9.7 مليار درهم صادرة بسبع عملات مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً، وهي تغطي إجمالي المبالغ المستحقة لعام 2019 بالكامل.

أداء الأعمال

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً قوياً ومتميزاً في النصف الأول من عام 2019، حيث بلغ إجمالي الدخل 3.933 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. وارتفع دخل الرسوم بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي، ويمثل دخل الرسوم 34% من حجم الإيرادات.

ونمت المطلوبات بواقع 2.8 مليار درهم (بزيادة 2%) مقارنة بنهاية عام 2018، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما ارتفعت قروض الأفراد خلال العام، مدعومة بالأنشطة القوية المتمثلة في الارتفاع بمحفظة القروض الشخصية. وشهدت مبيعات البطاقات الجديدة ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالفترة السابقة مدعومة بالمبيعات القوية لبطاقة ائتمان فيزا «U من إعمار» ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي تمثل ما يقارب نصف الحجم الإجمالي للمبيعات.

أصحاب الثروات

وواصلت الإدارة التركيز على شريحة العملاء من أصحاب الثروات، حيث كانت هناك زيادة بنسبة 13% خلال العام من حيث انضمام عملاء مرموقين جدد إلى الخدمات المصرفية المميزة وعملاء مرموقين ناشئين إلى الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند». كما عززت إدارة الخدمات المصرفية للأعمال مزايا ومنافع منتجاتها من خلال طرح باقة عروض مصرفية خاصة بحدث «إكسبو 2020 دبي» مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهدت الإدارة أيضاً نمواً بنسبة 10% في قاعدة عملائها وارتفاعاً بنسبة 24% في الإيرادات التجارية مقارنة بالفترة السابقة.

وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نتائج مالية قوية للغاية خلال النصف الأول من عام 2019، على الرغم من تقلبات بيئة السوق العالمية، مدعومة بإطلاق منتجات جديدة، والتي من ضمنها، صندوق الاستحقاق الثابت، الذي يقدم للعملاء محفظة متنوعة من سندات الأسواق الناشئة والسندات ذات السعر الثابت ومنتجات ائتمان بالعملات الأجنبية.