«غرفة عجمان» تنظم حلقة حول «تعزيز الطاقات البشرية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «تعزيز الطاقات البشرية لمواكبة البيئة الاقتصادية» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تحرص «غرفة عجمان» على تنظميها لفتح اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات والاطلاع بين كافة موظفي الغرفة للخروج بمقترحات وتوصيات بناءة تصب في جودة بيئة العمل ومرونتها.

ترأس الحلقة النقاشية عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة «غرفة عجمان» بحضور سالم السويدي المدير العام، والمديرين التنفيذيين وموظفي الغرفة. ورحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد على أهمية الحلقة كونها تلقي الضوء على تعزيز طاقة الفرد لمواكبة التغيرات المتسارعة.

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