شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت مجموعة «الإمارات للاتصالات» أن مجلس إدارتها سيناقش توزيع الأرباح المؤقتة عن النصف الأول من عام 2019، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم 23 يوليو الجاري. وأضافت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارتها سيناقش خلال الاجتماع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019.
>> عينت شركة دريك آند سيكل انترناشيونال، رئيساً مالياً تنفيذياً جديداً للمجموعة. وأفادت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها قامت بتعيين ساند صعابنة للمنصب المذكور، ليحل محل الرئيس المالي التنفيذي السابق.
>> قالت شركة «أمانات القابضة» إنها تقوم بتقييم جميع الفرص المتاحة في مجال الصحة والتعليم في أي من البلدان التي ورد ذكرها في الخبر المنشور في وسائل الإعلام.
وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي، أنها لم تتخذ أي قرار أو توقع أي اتفاق على استثمار جديد حتى تاريخه، مؤكدةً عدم وجود ما يتوجب الإفصاح عنه أو ما قد يكون من شأنه التأثير في سعر السهم.
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