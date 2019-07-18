شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي».. 2.7 مليار بزيادة 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك دبي الإسلامي نتائج قياسية في النصف الأول من العام الجاري، وارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 2.75 مليار درهم، بزيادة 13٪ مقارنة ب 2.44 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 6.98 مليار درهم، بزيادة 25٪ مقارنة ب5,5 مليار درهم، فيما نما صافي الإيرادات التشغيلية إلى 4,69 مليار درهم، بزيادة 16٪ مقارنة ب 4,03 مليار درهم.

واستقرت المصاريف التشغيلية عند 1,2 مليار درهم مقارنة ب1,18 مليار درهم في النصف الأول 2018.

خلال النصف الأول سجل البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 23٪ ليصل إلى 3,49 مليار درهم. وواصل معدل التكلفة إلى الدخل التحسن ليصل إلى 27.8٪ مقارنة بِ 28.3٪ في نهاية عام 2018. كما وصل هامش صافي الربح إلى 3.13٪، ضمن نطاق التوجّه لهذا العام.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 182.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة ب175.9 مليار درهم في نهاية عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات 228.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة ب223.7 مليار درهم في نهاية عام 2018.

واستقرّ معدل التمويلات غير العاملة عند نسبة 3.5%، مع معدل التغطية النقدية عند نسبة 108%، فيما وصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 140%.

سيولة قوية

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى156.9 مليار درهم مقارنة ب155.7 مليار درهم بنهاية عام 2018. كما ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 57.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2019. وبذلك، بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%.

ووصل معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 إلى 12.9% مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب وهو 10.00%، ما يفتح مجالاً كبيراً للنمو في ظلّ معايير بازل 3 الجديدة. وارتفع كلّ من العائد على الموجودات إلى 2.46%، والعائد على حقوق الملكية إلى 18.5%، تماشياً لكليهما مع التوجيهات.

نموذج حوكمة فعّال

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «مع تطويرها المتواصل لنموذج حوكمة فعّال وقوي، ونهجها التقدمي في تطوير بنيتها التحتية، أصبحت دولة الإمارات الآن تندرج ضمن الأسواق العالمية الرائدة في مجال الأعمال والتنافسية الاقتصادية. وسيؤدي إتاحة التملك للأجانب في قطاعات اقتصادية رئيسية، إلى زيادة الاستثمار وفرص العمل في الاقتصاد المحلي، مع محافظة الدولة على مكانتها كوجهة جاذبة لممارسة الأعمال التجارية».

وأضاف: «مع نمو لافت في الربحية، يستمر البنك في الحفاظ على وضع قوي يمكّنه من اقتناص الفرص في السوق، مع توفير نمو وعائدات قوية لجميع أصحاب المصلحة».

من جهته، قال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب ل «بنك دبي الإسلامي»: «نحن نواصل تحقيق النمو في ميزانيتنا العمومية، الأمر الذي ينعكس في الزيادة المستمرة لحصة بنك دبي الإسلامي في السوق طوال السنوات القليلة الماضية. كما أننا نواصل تحقيق التقدم على صعيد طموحاتنا الرقمية، مع إطلاق منتجات وخدمات محسّنة بشكل كبير للمتعاملين العصريين تفضي إلى منحهم تجربة مصرفية أكثر تخصيصاً وأماناً، يمكن الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان».

التركيز على الربحية

من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «لقد استطعنا بناء مؤسسة ديناميكية ومرنة وقادرة على التكيف، يمكنها مواصلة الأعمال التجارية وتحقيق النمو في أي بيئة اقتصادية. ومع استمرارنا بتحقيق نمو قوي في ميزانيتنا العمومية، فإن الربحية ستكون وستظل دائماً مجال التركيز الرئيسي لبنك دبي الإسلامي، كما يتضح في معدل العائد على الموجودات والذي بلغ 2.46٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية عند 18.5٪، والذي يعد من أقوى المعدلات في السوق».

وبحسب شلوان: «شكّل تعزيز ثقافة النمو في المؤسسة عاملاً رئيسياً في المساهمة الناجحة لجميع قطاعات أعمال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد، والتي تم تعزيزها الآن بشكل قوي من خلال التحسينات الرقمية التي رفعت قدراتنا في تقديم الخدمات بشكل كبير عبر قاعدة متعاملينا المتنوعة بأكملها. ومع أكثر من 6 مليارات دولار في إصدارات صكوك، وصفقات مشتركة بقيمة تقارب 11 مليار دولار منذ بداية العام، يستمر امتياز بنك دبي الإسلامي في الهيمنة على قطاع المؤسسات الكبيرة والشركات السيادية في مجال سوق رأس المال الإسلامي الدولي».

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إجمالي الدخل

وصل إجمالي الدخل للفترة إلى 6,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي. ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق النمو القوي للدخل، الزيادة الكبيرة في الدخل من أنشطة التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية، والذي ارتفع بنسبة 19%، إضافة إلى الدخل من استثمارات الصكوك الإسلامية، الذي ارتفع بنسبة 33%.

وبلغ صافي الإيرادات للفترة 4,67 مليار درهم، بزيادة 16%. وقد ساهمت جهود البنك المستمرة للتنويع والدخول في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المحلي في دعم النمو المستمر للإيرادات الأساسية خلال السنوات القليلة الماضية.

التمويل والصكوك

ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك لدى بنك دبي الإسلامي إلى 182.5 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة ب 175.9 مليار درهم بنهاية عام 2018، بزيادة تجاوزت نسبتها 3.7%، ويرجع ذلك في المقام الأول لاستمرار النمو السليم للأعمال الأساسية والتركيز على التنويع خلال السنوات القليلة الماضية. وبلغت موجودات التمويل للأعمال المصرفية للشركات 106 مليارات درهم، في حين بلغت موجودات التمويل للأعمال المصرفية للأفراد قيمة 40 مليار درهم، مدعومة بتمويلات جديدة بلغت قيمتها ما يقارب 7.0 مليارات درهم. وبقي التركيز على العقارات التجارية ضمن التوجه، عند نسبة تقارب 20%.

جودة الموجودات

بلغ معدل التمويلات غير العاملة ونسبة التمويلات منخفضة القيمة للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019، لدى بنك دبي الإسلامي 3.5% و3.4% على التوالي. وبلغت التغطية النقدية نسبة 108%، كما بلغت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة 140% مع تكلفة المخاطر (على إجمالي موجودات التمويل) عند 85 نقطة أساس.