مؤشرات الأسهم تجنح للتماسك رغم جني الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على مستويات جيدة نسبياً، رغم عمليات جني الأرباح على بعض أسهم العقار، مثل «إعمار» و«الدار»، مع تماسك «القيادية» في البنوك، التي استهلت باكورة نتائجها النصفية، أمس، بأرباح قوية.

ارتفع سهم «دبي الإسلامي» 0.19% عقب ارتفاع أرباح البنك النصفية بنسبة 14%، كما استقر «الإمارات دبي الوطني» وقفزت أرباحه كذلك بنسبة قوية بلغت 49%، وهو الأمر ذاته ل«دبي التجاري»، الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 25%.

وسجلت الأسهم سيولة 226.3 مليون درهم، منها 153.5 مليون درهم في دبي، و72.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 179.3 مليون سهم، توزعت بواقع 145.3 مليون سهم في دبي، و34 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23% عند مستوى 2716 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار والسلع.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.8% بعد انخفاض سهم «إعمار العقارية» 1.23%، و«أرابتك» 1.16%، و«داماك» 0.22%، و«إعمار مولز» 0.52%، و«الاتحاد العقارية» 1.41%.

وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة هامشية 0.06% مع تراجع سهم «سوق دبي المالي» 0.28%، و«شعاع كابيتال» 0.11%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل هامشياً أيضاً 0.05% مع ارتفاع سهم «أرامكس» 0.48%، و«الخليج للملاحة» 1.91%، في مقابل نزول «العربية للطيران» 0.93%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.07% فقط، مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.19%، وذلك في ظل استقرار «الإمارات دبي الوطني».

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.07% إلى مستوى 5080.73 نقطة، بدعم من أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.17% بدعم من «أبوظبي التجاري» 0.23%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21% مع استقرار «أبوظبي الأول.

وزاد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الاستثمار 0.47% مع ارتفاع سهم«الواحة كابيتال»1%.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 1.24% مع انخفاض سهم «الدار» 1.42%، في وقت ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.36%.

وتصدر سهم«دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 30.5 مليو ن درهم، مغلقاً عند 5.15 درهم، تلاه سهم«سلامة للتأمين» بتداولات وصلت إلى 28.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.22% ليغلق عند 0.69 درهم، ثم سهم«إعمار العقارية»بسيولة قدرها 13 مليون درهم، ليغلق عند 4.8 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر سهم«أبوظبي التجاري»التداولات بقيمة 17.84 مليون درهم، مغلقاً عند 8.59 درهم، تلاه سهم«أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 16.6 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 15 درهم، ثم سهم«أبوظبي الإسلامي» باستقطابه تداولات ب8.5 ملايين درهم، مغلقاً عند 4.72 درهم.

وسجل سهم «المصرف الخليجي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 6.16% مغلقاً عند 0.569 درهم، وفي المقابل، سجل سهم«الاستشارات المالية الدولية»الانخفاض الأكثر بنسبة 9.09% مغلقاً عند 0.2 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي،«بنك الفجيرة الوطني»مع ارتفاعه 10.9% وأغلق عند 4.78 درهم، وعلى العكس، نزل سهم«أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 2.08% وأغلق عند 0.56 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.6 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، و6 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و2.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 16.2 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم شركات داماك، وأغذية، وأرامكس، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دي إكس بي، وإعمار العقارية، والعربية للطيران، ودانة غاز.

هذا وواصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.78 ملايين درهم محصلة شراء في سوق دبي، و12 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.78 ملايين درهم محصلة بيع في دبي، و12 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.