«دبي التجاري».. 25 % النمو إلى 701 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن بنك دبي التجاري أمس عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2019. حيث سجل أرباحاً صافية قوية مقدارها 701 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 مرتفعة بنسبة 25% كنتيجة للتحسن الملحوظ في كافة قطاعات الأعمال. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 1.1% حيث استمر البنك بالاستثمار في الابتكار الرقمي. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.7% لتصل إلى 1.082 مليار درهم. ارتفعت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 10.9% كنتيجة للنهج المتحفظ في تغطية القروض المصنفة الذي يتبعه البنك.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.7% للنصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 1.51 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.6% وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 30.9%. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 1.1% لتصل إلى 429 مليون درهم. وكنتيجة للنهج المنضبط في إدارة المصاريف تحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 28.4% (النصف الأول 2018: 31.9%).

وبلغ إجمالي الموجودات 78.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019 مرتفعاً بنسبة 13.8% مقارنة ب 68.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018.

ارتفعت القروض والتسلفيات والبالغة 54.8 مليار درهم بنسبة 16.1% مقارنة ب 47.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.8% لتصل إلى 55.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019 مقارنة ب 48.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 40.6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 99.2%.

وانخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 5.52% مقارنة ب 7.49% كما في 30 يونيو 2018.

وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 380 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة ب 343 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت مخصصات انخفاض القيمة المجمعة 3.445 مليون درهم في 30 يونيو 2019.

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90% كما في 30 يونيو 2019 (30 يونيو 2018: 91%) مقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: « حقق البنك أفضل نتائج نصف سنوية على الإطلاق خلال النصف الأول من عام 2019 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25%. ولقد تحققت هذه النتائج من خلال التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية التي تم اعتمادها سابقاً، والتي أفرزت نتائج إيجابية ونحن ماضون قُدماً لتحقيق نتائج قوية للعام 2019.

واستمر البنك بالحفاظ على مركزه المالي القوي، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال نسبة كفاية- الشق الأول من رأس المال والبالغة 13.81% مصحوبة بتحسن ملحوظ في نسب القروض المصنفة وتغطيتها وكفاءة التشغيل.