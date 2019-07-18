رخصة مزدوجة تتيح للشركات التوسع خارج «دبي للسلع المتعددة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع كل من مركز دبي للسلع المتعددة، و«اقتصادية دبي»، اتفاقية استراتيجية للتعاون في مجال ترخيص الشركات المسجلة فيه، بحيث يمكنها العمل داخل وخارج المنطقة الحرة التابعة للمركز. ومن شأن هذه الخطوة المهمة تحفيز حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.

وتتيح مذكرة التفاهم إصدار رخصة مزدوجة للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، مما يمكنها من توسيع أعمالها إلى خارج المنطقة الحرة لتشمل المناطق الخاضعة لاختصاص الدائرة داخل دبي. كما ستمكن هذه الاتفاقية شركات المنطقة الحرة من مزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل الإمارة، بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من المركز. ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بتبادل المعلومات حول الشركات والمؤسسات المسجلة لديهما، والراغبة في توسيع نطاق أنشطتها وحضورها إلى خارج الأماكن المسموح لها بمزاولتها فيها حالياً، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا بلوك تشين.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «نلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة، بتذليل كل الصعوبات والعوائق أمام الشركات المسجلة لدينا، لتمكينها من ممارسة أنشطتها التجارية ووصولها إلى أفضل الفرص والبنى التحتية والخدمات التي تدعم قدرتها على تحقيق النمو والازدهار».

من جانبه، قال علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي: «تسهم هذه الشراكة في رفع ثقة المستثمرين في دبي، كما تسهم في منح صلاحية أكبر لرجال الأعمال لمزاولة أنشطتهم التجارية بأريحية في السوق المحلي، مما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية للإمارة. وتفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين للدخول بمشاريع أكثر ابتكاراً، وبالتالي الإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية والتنافسية بإمارة دبي».