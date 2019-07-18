الإمارات تسجل أعلى نسبة نمو في التوظيف عبر الإنترنت بالمنطقة

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سجلت دولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 18% في الوظائف عبر الإنترنت في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما أظهره مؤشر مونستر للتوظيف، وهو ما يشكل أعلى نسبة نمو في المنطقة.

وفي دلالة واضحة على أن استراتيجية التعليم 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في مرحلة جني الثمار، قاد قطاع التعليم الزيادة في التوظيف عبر الإنترنت في دولة الإمارات، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وكانت دولة الإمارات قد خصصت 2.8 مليار دولار إلى قطاع التعليم في عام 2018، وهو ما يمثل 20% من الميزانية الاتحادية.

ومن القطاعات الأخرى التي سجلت نمواً على مؤشر مونستر للتوظيف للربع الثاني في دولة الإمارات، قطاع «الإنتاج» (بما في ذلك التصنيع والسيارات وملحقاتها) بنسبة 12 %، إلى جانب قطاع «النفط والغاز» و«التكنولوجيا والاتصالات/مزودو خدمات الإنترنت» بمعدل نمو 8% لكل منهما، فيما سجل قطاع «الهندسة والتشييد والعقارات» انخفاضاً بنسبة 19% عن الربع الثاني من عام 2018. وفي الطلب على الوظائف، تصدر الترتيب الوظائف في قطاع «التسويق والاتصالات» (بما في ذلك الفنون والإبداع) بنسبة 15%، تلاه قطاع «الضيافة والسفر»، وقطاع «المالية والمحاسبة» بنسبة 7% لكل منهما.

وتقدمت دولة الإمارات النمو الإقليمي بين الدول حسب ما ورد في مؤشر مونستر للتوظيف بنسبة 18%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 13% والكويت بنسبة 10%. وكانت عُمان هي الدولة الوحيدة التي أظهرت تراجعاً طفيفاً في التوظيف عبر الإنترنت مع انخفاض بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن حيث نمو القطاعات في المنطقة، شهد قطاع «التكنولوجيا والاتصالات» أعلى مستوى من النمو، حيث ارتفع بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تلاه قطاع «التجزئة والتجارة واللوجستيات» بنسبة 7%. وقاد الطلب على الوظائف في قطاع «المالية والمحاسبة» بزيادة مذهلة بلغت 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، تلاه قطاع «خدمة العملاء» بنسبة 30%.