«إكسبو الشارقة» يتكفل برعاية قاعدة بيانات رقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

وقع مركز إكسبو الشارقة، أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم ورعاية البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بالكوادر البشرية.

تهدف المذكرة التي وقعها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، في مقر غرفة تجارة وصناعة غرفة الشارقة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور قاسم ناصر رئيس وحدة النشر العلمي، والدكتورة منار أبو طالب مساعد عميد كلية العلوم، إلى التعاون والعمل المشترك لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية لدعم ومساندة العمل الأكاديمي، كما تتضمن المذكرة إتاحة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية والتكنولوجيا في مركز إكسبو لطلبة الجامعة لإجراء بحوث منظمة لتسجيل الأشخاص عن طريق الوجه، والارتقاء بجودة التعليم.

وأعرب عبدالله سلطان العويس، عن تقديره لجهود جامعة الشارقة في إعداد نخبة متميّزة من الخريجين، لافتاً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على إتاحة فرصة تدريب وتأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل، مؤكداً على ضرورة التعاون المستمر بين الجهتين ليكون طلبة وشباب الإمارات جزءاً رئيسياً من جميع مبادرات وفعاليات المركز، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تعد من كبريات الجامعات، محلياً وإقليمياً، كما أنها جامعة شاملة لكل التخصصات الأكاديمية، وفقاً لرؤية مؤسسها ورئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، منوهاً بالاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لقطاع التعليم، والدعم الكبير الذي يقدمه سموه بتوفير كل المتطلبات والأدوات والبنى التحتية والكوادر العلمية للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

الكفاءات المتميزة

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بدوره أكد سيف محمد المدفع، على أهمية المذكرة في تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، والإسهام في رفد المواد النظرية بالتطبيق العملي، لافتاً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على تقديم كل الدعم لطلبة الجامعات وإمدادهم بالخبرات العملية، لإعداد الكفاءات المهنية المتميّزة والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية من خلال الإمكانات المتطورة التي يحتويها المركز، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه إكسبو الشارقة للبحث العلمي والتعليم العالي من خلال تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الأكاديمية ولعل أهمها معرض التعليم الدولي الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويعد من أهم الأحداث التي تخدم قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يحظى بمشاركة أكثر من 100 جامعة من مختلف دول العالم.

التنمية العامة

وأعرب الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز إكسبو الشارقة، مؤكداً على أهمية عقد هذه الاتفاقية لما تشتمل عليه من مقومات توطيد وتعزيز التعاون مع الجامعة، وأن من شأنها تنمية وتطوير متطلبات المجتمع المحلي في التنمية العامة، كما عرض نبذة عن جامعة الشارقة بصفتها كبرى جامعات الدولة، من حيث عدد الطلبة والبرامج التي تطرحها، وأضاف أن جامعة الشارقة تنمو بشكل تقني ومدروس ومتسارع وفقاً لرؤية مؤسسها ورئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤكداً أنها تسعى دائماً نحو خدمة والعمل على تطوير هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي، من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات معها.