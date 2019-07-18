الهيئات والمؤسسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً للنصف الأول من عام 2019، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 2.999 مليار درهم بزيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من عام 2018. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 12%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض في تحصيلات القروض.

وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 2.299 مليار درهم للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. وبلغ دخل الرسوم 700 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019 مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

وارتفعت التكاليف بنسبة 9% للنصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المبادرات الانتقائية التي تم اتخاذها لإعادة صياغة نهج الأعمال. وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الموجودات بنسبة 4%. كما ارتفعت الودائع بنسبة 10%، وهو ما هدف إليه البنك للحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.