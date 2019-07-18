بيانات المخزونات الأمريكية تقلص مكاسب النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلصت أسعار النفط مكاسبها أمس الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأقل من توقعات المحللين، في حين زادت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة، كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بمقدار 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 12 مليون برميل يومياً.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم سبتمبر/آيلول 0.8% إلى 64.87 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 65.28 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب 0.3% عند 57.80 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 58.36 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفاً الثلاثاء في أعقاب الإعصار باري، إذ إن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن إنتاج 1.1 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 58% من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفاً.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي كان لها تأثير ضئيل على المخزونات.

وفي سياق متصل، تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بنسبة 6.4% وبنحو 1.92 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع عام 2018 وذلك في خطوة وصفت بأنها تتوافق مع القرار الذي اتخذته المنظمة في وقت سابق للمحافظة على توازن السوق.

وكانت «أوبك» قررت بالتنسيق مع كبار المنتجين المستقلين خلال اجتماعها في فيينا مطلع يوليو الجاري على تجديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً منها 800 ألف برميل ستلتزم بها أعضاء المنظمة والبقية سيتحملها غير الأعضاء من المنتجين.

وبرغم استمرار الاتفاق على خفض الإنتاج إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على أسعار سلة نفوط «أوبك» الذي تراجع متوسط سعره الى 65.48 دولاراً في نهاية مايو من العام الجاري مقارنة مع متوسط بلغ 68.43 دولاراً خلال عام 2018.

وعلى صعيد نشاط «أوبك» أظهرت البيانات الصادرة عن المنظمة بلوغ متوسط الإنتاج الشهري للأعضاء 29.95 مليون برميل يوميا مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 31.864 مليون في عام 2018.

أما على المستوى الربعي فقد تراجع متوسط إنتاج المنظمة إلى 30.473 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب الأرقام الصادرة أيضاً عن المنظمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من عام 2019.

(وكالات)