شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: أكبر سلسلة للسوبر ماركت بروسيا تزور مصر 19 يونيو لتفقد المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير مفوض ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى فى روسيا، إنه تم الاتفاق مع مسئولي واحدة من أكبر سلاسل السوبر ماركت في روسيا لزيارة مصر خلال الفترة 19-21 يونيو 2019 لتفقد عدد من مزارع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للحاصلات الزراعية.

وأضاف فى تصريحات له، أنه تم توقيع عقود لاستيراد 7 كونتينر اسبوعيا من المانجو و5 كونتينر اسبوعيا من العنب المصري بقيمة اجمالية تبلغ نحو 1.8 مليون دولار.

وقال الوزير مفوض ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا إن مسئولي المتاجر أبدو خلال لقائهم مع أعضاء المكتب في موسكو، رغبتهم في استيراد الطماطم والبطاطس والرمان والفلفل والاسبراجوس والبروكلى والليمون واليوسفي.

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وأكدوا عزمهم تنظيم زيارة أخرى إلى مصر للاتفاق على تفاصيل استيراد هذه المنتجات، وكذا لدراسة فرص استيراد المنتجات الزراعية العضوية Organic وخاصة الحمضيات، الفراولة، الخضروات الطازجة من الشركات المصرية المعتمدة دوليا لتصدير هذه المنتجات.