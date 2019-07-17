سكان الشرقية الأكثر مطالعة للصحف واستماعا للإذاعة.. وأهل مكة الأعلى قراءة للكتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تصدر سكان المنطقة الشرقية نتائج «مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2018» من حيث مطالعة الصحف والمجلات بنسبة 62.4%، وكذلك الاستماع إلى المحطات الإذاعية بنسبة 51.02%، فيما تصدر سكان مكة المكرمة في قراءة الكتب بنسبة 68.14%، وكان سكان جازان الأعلى في زيارة الأماكن الثقافية والترفيهية في مقر الإقامة بنسبة 71.34%، وسجل قاطنو تبوك النسبة الأعلى في مشاهدة التلفاز بنسبة 97.37%.

وهذا المسح هو الأول من نوعه في مجال الثقافة والترفيه الأسري الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، وتعتزم تنفيذه بشكل دوري كل ثلاث سنوات وفق المنهجية الدولية للإحصاءات الثقافية.

58 % من السعوديين يقرؤون

وأوضحت نتائج المسح التي نشرتها الهيئة أمس على موقعها الالكتروني أن 35.36% من سكان المملكة (سعوديون وغير سعوديين) تتوفر لديهم مكتبة منزلية، وبلغت نسبة قراءة الكتب لدى الأفراد السعوديين 58.18%، في حين بلغت نسبة الأفراد الذين قرؤوا الصحف أو المجلات 53.96% من إجمالي سكان المملكة، وبلغت نسبة الأفراد السعوديين الذين قرؤوا الصحف أو المجلات 59.46% منهم 67.14% من الذكور، بينما كانت نسبة الإناث 51.48%، وبلغت نسبة قراءة الصحف أو المجلات الالكترونية 66.58% من إجمالي قراء الصحف أو المجلات، فيما بلغت نسبة قراء الصحف أو المجلات الورقية 5.77%، أما نسبة قراء الصحف أو المجلات الالكترونية والورقية معا فقد بلغت 27.65%، وذلك خلال الـ12 شهرا.

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42 % من السعوديين يترفهون

وكشفت نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري أن 42.40% من الأفراد السعوديين الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر الإقامة قاموا بزيارة مدن الملاهي والتسلية، وذلك كأكثر الأماكن زيارة في مقر الإقامة، وبالنسبة للسفر داخل المملكة بغرض زيارة الأماكن الثقافية والترفيهية فقد تصدرت المناظر الطبيعية الثقافية أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون بالسفر لزيارتها؛ حيث بلغت 57.21% من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية داخل المملكة، كما كانت المناظر الطبيعة الثقافية من أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون بالسفر لزيارتها خارج المملكة، إذ بلغت نسبة 70.03%، وذلك من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية خارج المملكة.

67 % يتابعون التلفاز والإذاعة

وفيما يتعلق بممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال وقت الفراغ للأفراد السعوديين على مستوى المملكة، كان نشاط مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى المحطات الإذاعية هو النشاط الأكثر ممارسة خلال وقت الفراغ بنسبة بلغت 67.02% من إجمالي السعوديين الذين قاموا بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية.

ويهدف المسح إلى دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين ببيانات محدثة تتعلق بإحصاءات الثقافة والترفيه الأسري في المملكة بحسب الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الاجتماعية.