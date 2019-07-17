تفاصيل تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر تمهيداً لنقل 51 موظف للعاصمة الإدارية.. تعرف على سعر المتر وطريقة التعاقد والسداد

أحمد أبوعقيل

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر، تطرح للعاملين في الدولة، قبل نقل مقار المصالح الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتزم الحكومة نقل 51 ألف موظف للمقرات الجديدة للوزارات الى العاصمة الإدارية الجيدة في عام 2020، بعد انتهاء أعمال الحي الحكومي، منوها أن الحي الحكومي يقع على مساحة 550 فدانًا، تم الانتهاء من حوالي 50% من الأعمال، وجاري مرحلة التشطيبات النهائية.

مساحة الوحدات وطرق السداد

وقال مصدر مسؤول بالهيئة، إن الوحدات التي تنفذها الوزارة بمدينة بدر، مساحتها 118 مترا مربعا للوحدة، وسعر المتر بها يصل لـ3800 جنيه تقريبا.

وأضاف المصدر، أن المستفيد يسدد 23 ألف جنيه عند التخصيص، و22.5 ألف دفعة تعاقد، و67 ألف جنيه دفعة استلام، والباقي يسدد على 15 سنة بأقساط ربع سنوية.

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كانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت، في بيان سابق لها، عن نقل المقرات الحكومية وبدء العمل بها، عام 2020.

يذكر، أن الحي الحكومي تبلغ مساحته 133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويشمل مبنى مجلس النواب والوزراء و34 مبنى وزاريًا بإجمالي 29 وزارة على مساحة مليون و450 ألف متر مربع.

خطة الحكومة لنقل الموظفين

وتضمنت الخطة، وفقا لترتيب أعداد الموظفين بعد وزارة المالية، نقل 3750 موظفا من وزارة الكهرباء، تلتها وزارة الخارجية بـ3291 موظفا، والتضامن بـ3008 موظفين، والصحة بـ2824 موظفا، والعدل بـ2811 موظفا، والتربية والتعليم والتعليم الفنى بـ2599 موظفا، والموارد المائية والرى بـ2249 موظفا، والتجارة والصناعة بـ2230 موظفا، والتعليم العالى والبحث العلمى بـ2115 موظفا، والإسكان بـ2073 موظفا، والتموين بـ1756 موظفا، والاتصالات بـ1727 موظفا، والنقل بـ1690 موظفا.

ووفقا للخطة سيتم نقل 1500 موظف من وزارة الثقافة وجميع قطاعاتها، كما سيتم نقل 1452 من وزارة السياحة، وبالنسبة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سيتم نقل 1133 موظفا، والشباب والرياضة 1117 موظفا، والاستثمار والتعاون الدولى 985 موظفا، والبترول والثروة المعدنية 977 موظفا، والبيئة 966 موظفا، والآثار 820 موظفا، والطيران المدنى 770 موظفا، والإنتاج الحربى 753 موظفا، والتنمية المحلية 751 موظفا، والقوى العاملة 665 موظفا، والأوقاف 608 موظفين، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 573 موظفا، ووزارة شؤون مجلس النواب 270 موظفا، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج 230 موظفا.