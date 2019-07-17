شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-7-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن إبرامها عقد تعديل مع البنك التجارى الدولى لزيادة تسهيل ائتمانى لمشروع أكتوبر بلازا إلى 500 مليون جنيه، بزيادة بقيمة 230 مليون جنيه.

وبررت سوديك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، زيادة مبلغ التسهيل، وذلك لسرعة إنهاء جميع مراحل المشروع، وتسليمه قبل الموعد المحدد، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل بما ينعكس إيجابيا على موارد الشركة وتوزيعات المساهمين.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن صافى ربح بلغ 162.04 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقابل 212.11 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 23.6%.

القابضة الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن الانتهاء من حفر وإكمال البئر الأولى الواقع بمنطقة شمال سيناء البحرية فى منطقة تنمية كاموس (KS-2)، بعمق 1698 متراً، بتكلفة 15 مليون دولار، مضيفة تم وضع البئر على الإنتاج فى 13 يوليو الجارى بمعدل إنتاج يومى قدره 25 مليون قدم مكعب من الغاز، ليصل إجمالى معدل إنتاج الشركة إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وتوقعت أن يحقق إنتاج البئر إيرادات تزيد على 500 مليون جنيه على مدار العامين القادمين.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء كذلك من حفر البئر الثانى فى منطقة تنمية كاموس (KM-1) إلى العمق النهائى 2664 متر، ويجرى إكمال البئر تمهيداً لوضعها على الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجارى.

Advertisements

وأشارت إلى أن أنشطة الحفر فى منطقة تنمية كاموس تأتى فى إطار خطة الشركة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من طبقات عصر الـPLiocene القريبة من السطح، بخلاف الطبقات العميقة التى تنتمى إلى عصور الـPre-Messinian والتى يجرى لها حالياً دراسات منفصلة.

وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية، قد أعلنت عن نتائج الدراسات الفنية للمسح السيزمى لامتياز حقل شمال سيناء البحرى، وبلغ حجم الاحتياطى من الغاز بالحقل 2.4 تريليون قدم.

وأوضحت الشركة، فى بيان سابق للبورصة المصرية، أن شركتها التابعة NSCO تعاقدت مع شركة Schlumberger، والمتخصصة فى تحليل وتفسير نتائج المسح السيزمى، لإجراء تحليل وتفسير نتائج المسح السيزمى لامتياز حقل شمال سيناء البحرى، وجاءت النتائج أنه بالنسبة لطبقة pliocene القريبة من السطح والتى تحتوى على غاز جاف فإنه يقدر متوسط حجم الغاز الأصلى بـ821 مليار قدم مكعب غاز، وبالنسبة للطبقات العمية والمعروف بتاسم PRE-MESSINIAN والتى تحتوى على غاز ومتكثفات فإنه يقدر فيها متوسط حجم الغاز الأصلى بـ1531 مليار قدم مطعب غاز بالإضافة إلى 112 مليون برميل متكثفات.

وأضافت أنه جارى حاليا إعداد دراسة تفصيلية من قبل إحدى الشكات العالمية المتخصصة لتقدير القيم الاقتصادية لهذه النتائج وأيضا إعداد خطة التنمية المطلوبة.

وكانت شركة NSCO Investments Limited، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية، المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 99.99%، والتى تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية.

البورصة تخسر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 123.1 مليون ورقة مالية بقيمة 426.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 156 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.03%، والعرب على 9.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالى.