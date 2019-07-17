شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس: 30 مليون دولار استثمارات جديدة لشراء مدارس بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم موسى، رئيس قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن ضخ صندوق الاستثمار بالتعليم الأساسى، الذى تديره الشركة، مبلغ 30 مليون دولار للاستحواذ على مدارس جديدة بالقاهرة والإسكندرية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نجاح الصندوق فى اتمام اقفال مالى بقيمة 133 مليون دولار، واستحواذه على 4 مدارس، 3 بمدينتى وواحدة بالرحاب، مضيفا: "أما بالنسبة لصندوق الرعاية الصحية، فنعمل على تمويل صفقة بقطاع الأدوية بداية الربع المقبل بقيمة 30 مليون دولار".

وأضاف موسى، خلال مؤتمر صحفى لقيادات المجموعة المالية هيرميس، بمناسبة احتفاليتها بحصول المجموعة على العديد من الجوائز المالية، أن المجموعة تدير أصول 4 مليار دولار، منها 3 مليار دولار فى قطاع الأصول، تستحوذ مصر منها على 14 مليار جنيه، ومليار دولار استثمار مباشر، معظمه خارج مصر.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس، كانت قد أعلنت عن اتمام الإغلاق الأول لصندوق الاستثمار الذى يديره قطاع الاستثمار بالشركة، ويركز على قطاع التعليم الأساسي فى مصر، حيث تمت تغطية الصندوق بعد أن نجح فى جذب تعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار، وهو ما يتجاوز التعهدات المبدئية المستهدفة والتى تراوحت ما بين 50 و100 مليون دولار.

ويعد ذلك الصندوق الذى تبلغ قيمته الاستثمارية 150 مليون دولار جزء من اتفاقية الشراكة الحصرية مع مؤسسة جيمس للتعليم، إحدى أعرق المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الخدمات التعليمية بمرحلة التعليم الأساسى ومقرها دبى، لإطلاق أكبر منصة استثمارية تستهدف قطاع التعليم فى مصر.

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ونجح الصندوق فى جذب تلك التعهدات الرأسمالية خلال ستة أشهر فقط، بعد أن شهد إقبالًا كبيرًا من جانب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحة الدولية، ومن بينهم المستثمرين ذوى الملاءة المالية والمؤسسات المالية فى مصر ودول مجلس التعاون الخليجى وجنوب شرق آسيا.

ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلى للمستثمرين بنسبة تتجاوز 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم.