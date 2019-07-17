شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بهيرميس يتوقع إدارة طرح 4 شركات بالبورصة خلال النصف الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إدارة هيرميس طرح 4 شركات بالبورصة المصرية خلال النصف الثانى من العام الجارى، موضحا أن الشركات الأربعة تضم شركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية وهما الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وبنك القاهرة، واثنين آخرين من القطاع الخاص، أحدهما شركة تعمل بقطاع التكنولوجيا، وهى أول شركة من نوعها بسوق المال المصرى.

وربط جاد، خلال كلمته باحتفالية شركة المجموعة المالية هيرميس عقب حصولها على العديد من الجوائز المالية، مساء اليوم الأربعاء، توقيت الطرح بعدة عوامل متعلقة بالوضع القانونى والمالى وأداء سوق المال وتوقيت الطرح ، مضيفا :"حظنا كويس أن هناك اهتمام حكومى بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، رغم التأجيل، كما أن هناك اهتمام من المستثمرين بالشركات الموجودة بالبرنامج، وبمجرد تجهيز كافة الأمور المتعلقة بالطروحات، سيتم إطلاقها.

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ومن جانبه علق كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة لا تستعجل الطرح بهدف تجهيز الطروحات بالشكل المضبوط بما يضمن نجاحها مثل نجاح الشركة الشرقية للدخان.