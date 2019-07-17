شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء تشغيل خط طيران شارتر من باكو لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية AZAL"، غدا الخميس تسيير رحلات طيران الـ"شارتر" من العاصمة باكو إلي مدينة شرم الشيخ، في خطوة من شأنها إنعاش الحركة السياحية فى المدينة، ويأتى ذلك بعد أيام من تشغيل خط طيران من العاصمة باكو إلى القاهرة.

ويعتبر السوق الأذربيچاني من الأسواق الواعدة سياحيا حيث وصل اجمالى السائحين المسافرين خارج اذربيجيان إلى أكثر من 4 ملايين سائح بمعدل إنفاق مرتفع، وتعمل مصر على زيادة تواجدها داخل هذا السوق، وفى الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة في أعداد السائحين الأذربيجانيين الوافدين إلى مصر خاصة خلال عامي 2017 و2018.

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ويأتى هذا فى ظل سعى مصر تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وذلك من خلال فتح أسواق سياحية جديدة والاهتمام بالأسواق الواعدة مثل السوق الأذربيچاني وأسواق آسيا، وأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأسواق أوروبا الوسطى.

وستعمل مصر خلال الفترة القادمة على تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع شركات سياحة أذربيجانية لتعريف الشعب الاذربيجاني بما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية.

ويعتبر تسيير خطوط الطيران من باكو إلى القاهرة وشرم الشيخ هام جدا حيث سيجعل مصر قريبة بالنسبة للسائح الاذربيجاني، وتتميز مصر بتنوع منتجاتها السياحية التي تتناسب مع كافة شرائح السائحين مع اختلاف معدل انفاقهم.