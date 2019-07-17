شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تليكوم إيطاليا تدرس خطة لبيع أصول بمليارى يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا اليوم الأربعاء إن تليكوم إيطاليا، أكبر شركة اتصالات فى إيطاليا، تدرس خطة لبيع أصول بنحو مليارى يورو (2.2 مليار دولار) بما فى ذلك حصة فى وحدتها آي.إن.دبليو.آي.تى للأبراج المدرجة بشكل منفصل.

واتفقت تليكوم إيطاليا، التى تمتلك حصة 60% فى الوحدة، مع فودافون فى فبراير شباط على دراسة فكرة دمج أبراج الاتصالات التابعة للشركتين فى إيطاليا وعددها 22 ألفا فى وحدة واحدة.

Advertisements

وأضافت الصحيفة إن اتفاق دمج وحدة آي.إن.دبليو.آي.تى يشمل أن تبيع تليكوم إيطاليا حصة صغيرة وعملية إعادة تمويل كبيرة.

وتابعت الصحيفة أن تليكوم إيطاليا تتطلع أيضا لبيع مركز بيانات وعمليات ائتمان للعملاء مضيفا أن الخطة الكلية ستُطرح على مجلس إدارة الشركة فى الأول من أغسطس.

وأضافت أن صفقة البيع ستكتمل فى مطلع 2020.