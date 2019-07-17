شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو كل الطرق تؤدي إلى انخفاضه – تحليل – 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض وسط احاطة السهم بالعديد من الضغوط السلبية، أهمها سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وقد حاول السهم تصحيح هذا الاتجاه بتداولات عرضية على المدى القصير لما ينجح خلالها بتخطي مستوى 122.55 ، وأيضاً يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 122.55 ، ليستهدف مستوى الدعم 106.60 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط