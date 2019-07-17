شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يستعيد تعافيه – تحليل – 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعدما حاول جني أرباحه بانخفاض في جلسته السابقة واكتساب زخماً إيجابياً ، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 125.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.76 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد