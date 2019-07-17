بوينج يعزز مكاسبه – تحليل – 17-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ويتأثر السهم أيضاً بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 380.00 ، طيلة ثبات الدعم 350.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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