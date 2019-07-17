ايه إم دي يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 17-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اختراق مستوى المقاومة المحوري 34.00، بعدما انخفض بالأمس نتيجة ثباته ليجني السهم أرباحه وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وأيضاً لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أن السهم قد نجح في ذلك ونراه بدأ في الارتفاع مع بداية تداولاته اليومية ، وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.77 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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