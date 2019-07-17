آي بي إم يبدأ بجني الأرباح – تحليل – 17-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) ببداية تداولاته اليومية، ليحاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وأيضاً لتجميع قواه الإيجابية وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 145.35 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 137.75 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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