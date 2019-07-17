شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات سلبية جديدة في محاولة للاقتراب من مستوى 93.13، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 64.41 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 110.90 والأهم دون 125.26.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط