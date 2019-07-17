شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته دون مستوى 84.60، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 70.00 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد خسائر سعر اللايتكوين لتصل إلى 52.00 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 84.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط