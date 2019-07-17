شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتأثر سعر الإيثريوم بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليقدّم تداولات إيجابية هادئة، حيث يتذبذب حول 200.00، وقد يجري اختباراً لمستوى 222.92 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، الثبات دون المستوى الأخير يبقي على السيناريو السلبي فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 189.90 مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو 149.08 كهدف سلبي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 160.00 والمقاومة 220.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط