شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.7044، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستويات 0.6970 ثم 0.6900 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 0.7044 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط