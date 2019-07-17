الخطوط الحديدية تتفاهم مع هواوي على تركيب »5G« في شبكة السكك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

اختارت الشركة السعودية للخطوط الحديدية شركة «هواوي» لتطوير نظام ذكي للسكك الحديدية واستكمال عملية التحول الرقمي في المملكة، يتضمن تركيب الجيل الخامس (5G) في شبكة السكك الحديدية.

وقعت الشركتان مذكرة تفاهم لبدء الشراكة بينهما في مقر الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وناب عن الشركة السعودية في توقيع المذكرة رئيسها التنفيذي الدكتور بشار المالك، فيما ناب عن هواوي دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة.

Advertisements

وبموجب الشراكة ستعمل الخطوط الحديدية و»هواوي» على تصميم وابتكار نظام ذكي جديد للسكك الحديدية في المملكة، ويشمل ذلك تركيب الجيل التالي من الشبكة اللاسلكية وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء شبكة السكك الحديدية التابعة للشركة. وسيتضمن التعاون أيضا عقد دورات تدريبية ومشاركة الخبرات المتعلقة بالحلول المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالسكك الحديدية، ويهدف ذلك إلى تمكين الشركة السعودية للخطوط الحديدية من تقديم خدمات أعلى مستويات الخدمة الموثوقة في مجال السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة.

وكانت هواوي أقامت معرضها المتنقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقرات الشركة السعودية للخطوط الحديدية، حيث عرضت في معرضها هذا العام مجموعة من التقنيات المتطورة التي تعد حجر الأساس لعملية التحول الرقمي. وتشمل هذه التقنيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والنظام التخزيني الذي يعتمد على تقنية فلاش، وتقنية Wi-Fi 6، والشبكة الداخلية المحدود المعروفة باسم «Campus Network»، ومراكز البيانات السحابية، والشبكات اللاسلكية (WAN) المرتبطة بالبرمجيات، ونظام التدخل النشط في حالات الطوارئ Active-Active Disaster Recovery، وأنظمة المراقبة الذكية عبر الفيديو.

من جانبه قال دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة «نتطلع إلى العمل مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتطوير نظام ذكي فريد من نوعه لشبكة السكك الحديدية، والذي سيتم تصميمه خصيصا ليتلاءم مع احتياجات المملكة. إنه واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية، ولا شك أنه سيعود بالنفع الكبير على المملكة. نتشرف بالمشاركة في إنجاز هذه المهمة التي تتيح لنا تكريس ما لدينا من خبرة وتقنيات مبتكرة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع».