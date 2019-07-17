لوفتهانزا تكنيك تنشئ أكاديمية صيانة طيران بمطار الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مذكرة تفاهم مع أكاديمية لوفتهانزا تكنيك الألمانية، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء أكبر أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني للطيران، لورانس ويد، أن أكاديمية لوفتهانزا لصيانة الطيران هي الأشهر في العالم وتحظى بسمعة عالمية كبيرة في هذا المجال، مبينا أنه من المقرر أن تخرج الأكاديمية 2000 فني طيران بمختلف التخصصات سنويا من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية، حيث يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة لوفتهانزا الألمانية بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأفاد بأن العالم ينظر إلى صناعة الطيران في المملكة وإلى اقتصاد المملكة بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط، مفيدا بأن العالم يعلم أن المملكة تقع ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، كما أن شركات الطيران وأصحاب هذه الصناعة يعلمون أن المملكة لديها 27 مطارا و5 شركات طيران تنمو بتسارع مميز، ويقرؤون في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 اعتماد الدولة وتوجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول للسوق السعودي، ولتمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتوفر التأهيل عليها في الماضي، وليشاركوا في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد ويحصلوا على وظائف وتخصصات جديدة غير التخصصات والأعمال التي جرت العادة على أن يلتحق بها شباب المملكة خريجو الثانوية العامة.

وبين أن الأكاديمية ستقدم التدريبات وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل مؤهلين ومرخصين من ألمانيا وبرخص أوروبية يتم تأهيلهم لاحقا برخص سعودية موازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران.