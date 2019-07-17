ميناء الملك عبدالله يوسع محطة الحاويات بـ28 رافعة عملاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم ميناء الملك عبدالله 28 رافعة Liebherr، ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات الذي أقر في مذكرة التفاهم التي وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية في فبراير الماضي، يوم افتتاح الميناء رسميا بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وتقوم حاليا الفرق التقنية المختصة بتركيب الرافعات في الميناء، حيث من المتوقع تشغيلها مع بداية العام المقبل ضمن المرحلة الأولى من عملية توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى خمسة ملايين حاوية قياسية، مما يخدم بفاعلية أكبر الحركة التجارية في المملكة والبحر الأحمر الذي يعد أهم ممر بحري تجاري في العالم.

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وتضمنت المجموعة الجديدة 20 رافعة قنطرية متحركة، إلى جانب 8 رافعات حاويات السفن تعد الأكبر من نوعها في العالم، مع قدرة وصول إلى 70 مترا (25 صفا) على متن السفينة، ويبلغ الحمل التشغيلي الآمن للرافعات 65 طنا.

وتنضم رافعات الحاويات التي تم توريدها في هذه الصفقة إلى مثيلاتها المشغلة حاليا في الميناء، وهي من أكبر الرافعات التي صدرتها شركة Liebherr، كونها قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم بيسر وسهولة.

أما الرافعات القنطرية المتحركة ذات الإطارات المطاطية فهي قادرة على مناولة سبع حاويات، وتتميز بنظام تثبيت فريد من نوعه مكون من ثمانية حبال، ويشمل أنظمة مدمجة تمنع التأرجح وتقاوم الانحراف، بما يسهم في تعزيز القوة والحصول على إنتاجية مثالية آمنة.