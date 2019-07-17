شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج باستثناء دبى..و"السعودية" تواصل الصعود للجلسة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط سوق دبى المالى لأول مرة بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، وواصلت بورصة السعودية صعودها للجلسة الثامنة على التوالى، كما حولت مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الخضراء بالختام.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% خاسرا 6.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2716.09 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 145.4 مليون سهم محققة ما قيمته 153.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2068 صفقة ل35 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاعى العقارات والسلع بنسبة 0.80%، بسبب تراجع أسهم إعمار العقارية، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.16%، ثم سهم الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.09%، ثم سهم اكتتاب القابضة بنسبة 7.18%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحا 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.71 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة والاستثمار

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 870 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.65%، مدفوعا بصعود مصرف السلام البحرين بنسبة 2.30%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.65%، سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.70%، مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 5.81%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.56%، عقارات السيف بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

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كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32%، مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.06%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 3.70% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.12%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحا عدد 15.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6136.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحاً عدد 12.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6768.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% رابحاً عدد 20.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4892.66 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 214.2 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتى عبر 8405 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.1%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.03%، تليه التعمير بنسبة 15.56%، ثم تحصيلات بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "منازل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.79% ثم العقارية بنسبة 5.56%، ثم أصول بنسبة 4.17%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحا عدد 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 9075.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% رابحا 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3786.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 125 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.70%.