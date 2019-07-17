شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: الإفراج عن 27 حاوية برتقال فى موسكو بقيمة 250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الوزير مفوض ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري فى روسيا، أن مكتب التمثيل التجاري في موسكو نجح فى الافراج عن شحنة من البرتقال المصري تبلغ 27 كونتينر بقيمة تزيد عن 250 ألف دولار لصالح إحدى الشركات المصرية.

وأضاف، فى تصريحات له اليوم، أن كانت السلطات الروسية ممثلة في هيئة ميناء نوفرسيسك كانت قد احتجزت هذه الشحنات بعد أن دخلت الميناء في نهاية يونيو الماضي بسبب تشكك سلطات الجمارك في منشأ الشحنة.

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وأضاف حامد، أنه جرى تنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات، وتم إجراء اتصالات مكثفة مع الهيئة الفيدرالية للجمارك الروسية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتم موافاتهم بكافة شهادات المنشأ والشهادات الصحية والفواتير التي تثبت صحة المنشأ للبرتقال المصري موضوع الشحنة المحتجزة.

وتابع، قد نجحت مساعي المكتب في الافراج عن الشحنة، وتجنيب الشركة المصرية الخسائر الناجمة عن رسوم الارضيات والتأثير السلبي على جودة المنتج في حاله تأخر الإفراج عن الشحنات المصدرة.