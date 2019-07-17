شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطلق أول منصة رقمية لتشغيل وتدريب الشباب بالتعاون مع فودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور السيد ألكسندر فرومان المدير التنفيذى لفودافون مصر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة فودافون وذلك بغرض إطلاق منصة رقمية لدعم ورعاية مبادرات وأعمال ريادة الأعمال وتقييم مشروعاتهم بالإضافة إلى تولى جوانب التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتضمن البروتوكول الموقع بين الطرفين أيضاً قيام الشركة باختيار أفضل الكوادر الشبابية من المدارس والجامعات المصرية ومختلف التجمعات الشبابية من منظمات المجتمع المدنى وذلك للانضمام لمنظومة التدريب والتأهيل العملى التى سيتم تنفيذها داخل أروقة الشركة وإداراتها وأقسامها المختلفة بما يساعد على دعم قدرات الشباب العملية والذهنية فضلاً عن مساعدتهم على تنمية واكتشاف مواهبهم المختلفة.

كما يتضمن التعاون تنفيذ ورش عمل مخصصة للفتيات التى تتراوح أعمارهم بين 14 حتى 18 سنة لتدريبهم على مجالات التكويد وتصميم المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج محادثات على مواقع التواصل الاجتماعى وتتضمن تنفيذ محادثات شهرية مجانية من خلال الشركة مصممة بشكل يسمح للشباب للحصول على التعليم والتدريب وكيفية تطوير واستخدام مهاراتهم وفهم كيفية بناء مسارهم الوظيفى .

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كما يتضمن التعاون إطلاق البرنامج التطوعى "يلا نشارك" وهو برنامج خيرى يتم إطلاقه فى أكثر من 4 آلاف مركز شباب فى جميع المحافظات بغرض الاستفادة من طاقات الشباب التطوعية واشتراكهم فى أنشطة ومشروعات وبرامج تنموية ومجتمعية سواء باستخدام مهارات الشباب الشخصية أو المهنية وكذلك الترويج للبرامج البيئية .

وفى اطار البروتوكول قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، نحن سعداء جداً بهذه الشراكة، حيث تأتى هذة الشراكة إيماناً مننا بالدور المهم الذى يلعبه الشباب فى المجتمع، ودعمًا لنهج الحكومة المصرية فى تحفيز وتشجيع الشباب المصرى حيث ترعى إدارة الأعمال المستدامة بشركة فودافون مصر العديد من المشاريع الخاصة للمساعدة فى خلق فرص للشباب فى سوق العمل، كما تهدف فودافون أيضًا من خلال تلك الشراكة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص التدريب.

كما أكد فرومان أن فودافون ستعمل دائماً على تقديم مبادرات وبرامج جديدة لإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولى المسئولية الوطنية فى كافة المجالات فنحن نؤمن أن الشباب هم مفتاح النجاح فى جميع مشاريع التنمية المستدامة.



