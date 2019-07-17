شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البريدى العالمى ينظم المؤتمر الاستراتيجى للمنطقة العربية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة شرم الشيخ فى 22 من يوليو الجارى المؤتمر الاستراتيجى للبريد بالمنطقة العربية و ينظمه الاتحاد البريدى العالمى، حيث جاء اختيار مصر اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر ليؤكد على ريادة مصر فى مجال الخدمات البريدية واللوجستية و تمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمى والدولى الذى قام به البريد المصرى.

ويحرص البريد المصرى على المشاركة الفاعلة فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتى تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصرى كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمى من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة.

وكان عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قد أكد فى وقت سابق، أن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر الاستراتيجى للمنطقة العربية الذى ينظمه الاتحاد البريدى العالمى فى 2019 جاء نتيجة إدراك المجتمع البريدى الدولى للطفرة التى يشهدها البريد المصرى حاليًا من خلال تحسن وتطور مستوى الأداء وتنوع الخدمات وفق تقييمات مستوى الأداء الذى يتابعه الاتحاد البريدى العالمى دوريا.

ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد المصرى ما بين 22 إلى 23 مليون عميل براسمال مودعين نحو 210 مليارات جنيه، وتمتلك الهيئة نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.