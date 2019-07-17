شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج VISA لمرافقة اللاعبين يحول أحلام أطفال مصر إلى حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حولت شركة فيزا أحلام 7 أطفال مصريين إلى حقيقة بعد منحهم فرصة قيادة مجموعة من أفضل لاعبي العالم إلى أرض ملعب ستاد السلام فى القاهرة للعب مباراة ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 والتي أقيمت الخميس بين منتخبي تونس ومدغشقر، حيث منحت فيزا – الشركة الرائدة فى مجال المدفوعات الإليكترونية وراعي البطولة المرموقة – الأطفال المحظوظين فرصة العمر لمرافقة اللاعبين كجزء من حملتها التى أطلقتها أوائل العام الحالى تحت شعار " قصص بلا حدود".

وخلال البرنامج الذى يعد بمثابة رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى العاصمة، قام نور عادل أحمد فؤاد (9 سنوات من أسيوط) ، ملاك على حسن وملاك سامح عبد الحميد (كلاهما في سن العاشرة من محافظة قنا)، بالإضافة إلى هؤلاء الأطفال الثلاثة يوجد 4 أطفال تم إختيارهم عبر حملة للتواصل الإجتماعي وهم أحمد رامي (7 سنوات)، مالك عثمان (7 سنوات)، طارق زهران (8 سنوات) وكريم أبو السعد (8 سنوات) وجميعهم من القاهرة وتمتعوا بتجربة الإقامة في الفندق والاستعدادات المصاحبة لانطلاق المباريات. وتجدر الإشارة الى ان اختيار الأطفال جاء في اطار حملة فيزا (قصص بلا حدود) التي أطلقتها فيزا لمواكبة البطولة لتحفيز الأطفال على مشاركة قصصهم الملهمة والتعبير عن قصص ابطالهم وهو ما يعد تأكيدا على ان احلامهم يمكن ان تتحقق .

وفي تعليقه على الحدث، أكد أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا قائلا " لدى شركة Visa تاريخ طويل في دعم كرة القدم، ونحن نشعر بالفخر لقدرتنا على الإستفادة من رعاية بطولة الأمم الأفريقية توتال 2019، مصر بهذه الطريقة الإيجابية، مضيفا أنه لشعور رائع أن نشاهد فرحة مرافقي اللاعبين أثناء مرافقتهم إلى أرض الملعب فهذه اللحظة الخاصة كانت بمثابة التتويج لأسابيع من التحضير منذ إطلاق حملة "قصص بلا حدود" وأود أن أتقدم بالتهنئة لكل مرافق مثل مصر بشكل مشرف أمام كل العالم كما أود تهنئة كل من شارك فى نجاح هذه الحملة الناجحة الملهمة".

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وتعقيباً على مشاركتها فى المباراة، عبرت نور عادل أحمد فؤاد، أحدى الفائزين السبعة من مصر بفرصة مرافقة اللاعبين خلال المباراة، عن سعادتها بالمشاركة قائلة" إن السفر إلى القاهرة ومرافقة أحد اللاعبين كان بمثابة فخر كبير وتجربة رائعة لن تتكرر فقيادة لاعبي كرة القدم إلى أرض الملعب أمام ذلك الحشد الكبير من الجمهور تعد واحدة من أفضل اللحظات التى لن أنساها إلى الأبد وأود أن أشكر Visa على إتاحة تلك الفرصة لى".

ومن جانبه علق عادل أحمد فؤاد، والد الطفلة نورعلى مشاركة ابنته بالبرنامج قائلا "كنت فخورا للغاية لرؤية ابنتى أثناء مرافقته للاعبين إلى أرض الملعب ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية ، فالأجواء كانت شديدة الحماس داخل الإستاد وهى لحظة سأظل أفتخر بها طوال العمر. أشكر شركة Visa على تحقيق أحلام ابنتى".

ومن خلال رعاية Visa لبرنامج مرافقة اللاعبين لبطولة الأمم الأفريقية توتال 2019، أتيحت الفرصة لأكثر من 1100 طفل من جميع أنحاء العالم لقيادة نجومهم المفضلين أثناء دخولهم إلى الملاعب فى إطار فعاليات البطولة. و فى مصر، Visa شاركت مع وزارة الشباب والرياضة وإحدى الجمعيات المحلية، لاختيارأكتر من 70 طفل من جميع أنحاء الجمهورية للمشاركة فى هذا البرنامج. ومن ضمن هؤلاء الذين تم اختيارهم، مجموعة من أطفال متلازمة داون.

وبموجب اتفاقية رعاية بطولة الأمم الأفريقية توتال 2019 و2021، تعد شركة Visa المزود الحصرى أو المفضل لخدمات المدفوعات داخل جميع المنشأت الرياضية التى ستقام فيها بطولتا الأمم الأفريقية 2019 و2021 بجانب أنها الشريك الرسمى لبرنامج مرافقة اللاعبين. وبالتعاون مع الإتحاد الأفريقى لكرة القدم، الجهة المنظمة للبطولة، تستطيع شركة Visa تعظيم الاستفادة من شعبية رياضة كرة القدم فى القارة للتركيز على الأسواق سريعة النمو للإستمرار فى تقديم فوائد حصرية لمجتمعاتها المحلية وعملائها وشركائها ومحبيها لتوحيد الجهود للوصول إلى افضل مستقبل لكرة القدم الأفريقية.