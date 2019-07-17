شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، وتراجعت في الأسبوع الماضي بنحو 3.1 مليون برميل إلى 455.9 مليون برميل، بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.7 مليون برميل.



على النقيض، ارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 3.6 مليون برميل إلى 232.8 مليون برميل، فيما قفزت مخزونات المقطرات بنحو 5.7 مليون برميل إلى 136.2 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية أن مخزونات الخام في البلاد انخفضت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.