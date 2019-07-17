شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على نحو طفيف وسط استمرار المخاوف بشن الحرب التجارية ومصير المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.



وعلاوة على ذلك، تواصل الشركات الأمريكية خاصة البنوك الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني.

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وأظهرت بيانات حكومية أن تصاريح البناء في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 6.1% إلى 1.22 مليون في الشهر الماضي، كما انخفضت وتيرة بناء المنازل بنسبة 0.9% إلى 1.253 مليون وحدة.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب قد أكد أمس على أن الطريق لا يزال طويلا قبل الإشارة إلى اي اتفاق مع الجانب الصيني مشيرا إلى إمكانية فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إضافية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 27302 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 8213 نقطة، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2997 نقطة.