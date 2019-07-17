شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع رغم تقرير إيجابي بشأن الإنتاج الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم وأنهت الأسبوع الماضي أيضاً على ارتفاع على الرغم من تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي أشار إلى تحسن في إنتاج المحاصيل في البلاد.



وقفزت أسعار الذرة إلى أعلى مستويات منذ يونيو/حزيران على الرغم من زيادة المعروض والتوقعات الإيجابية بشأن المحاصيل الأمريكية.



رغم ذلك، يرى محللون أن العديد من العوامل تؤثر في أسعار الذرة وليس فقط المعروض، بل هناك الصادرات الأمريكية التي قفزت في العام التسويقي (2018-2019) إلى 2.1 مليار بوشل مع توقعات بالمزيد من الارتفاع.

Advertisements



وبلغ إنتاج محاصيل الذرة في البرازيل والأرجنتين 3.98 مليار وملياري بوشل على الترتيب، وتشير التوقعات إلى ارتفاع صادراتهما في العام القادم.



ولا تزال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تثير قلقا في الأسواق، ولم توجد بعد أي إشارات على قرب التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 444.2 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 447 دولارا وأقل سعر عند 437.5 دولار.