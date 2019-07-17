شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا بدعم انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.46$،وسجل أعلى مستوي 58.34$ ،وأدنى مستوي 57.46$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 57.09$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 تموز/يوليو، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،بأقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 459.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.6 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل يوميا ، مقتربا مرة أخرى من مستواه القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.