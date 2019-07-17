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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتخلي عن 200$ للمرة الأولى فى شهرين وسط أجواء سلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعد التخلي عن حاجز 200$ للمرة الأولى فى شهرين ، وسط أجواء سلبية تسيطر على السوق الرقمية ، مع تنامي مخاوف حظر تداولات العملات المشفرة فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد الهجوم الحاد من الساسة الأمريكيين على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 10:13 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 196.55$ بانخفاض قدره 2.15$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 198.7$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 205.74$ ،وأدنى سعر عند 192.01$.
فقد الايثريوم بالأمس بنسبة 13.2% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 190.41$ لكل وحدة ايثريوم ، بفعل موجة بيع تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي.
فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء حوالي 8 مليار$ إلى إجمالي 252 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 حزيران/يونيو الماضي ، مع هبوط أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.
تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي أجواء سلبية ، مع تنامي مخاوف حظر تداولات العملات المشفرة فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد الهجوم الحاد من الساسة الأمريكيين على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا.
شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ووزير الخزانة "ستيفن منوشين " هجوما شرسا على البتكوين والعملات المشفرة ،وأكدوا على إنها تستغل لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة.
وفسر بعض المستثمرين هجوم الحكومة الأمريكية الحاد على صناعة التشفير ، بداية لحظر تداولات الأصول الرقمية فى أكبر سوق تشفير بالعالم ، فى ضربة قد تنهي تماما مستقبل تلك الصناعة الوليدة.
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