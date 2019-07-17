شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة قرب ذروة 5 أشهر بفضل طلب تجزئة قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل طلب تجزئة قوي ، وبدعم توقف صعود الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.7% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.66$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.55$،وسجلت الأعلى عند 15.67$ ،والأدنى عند 15.51$.

حققت الفضة بالأمس ارتفاعا نسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 15.69$ للأوقية ، بفضل طلب تجزئة قوي ، وآمال الطلب الفعلي فى الصين.

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تعتبر الفضة مقومة فى الوقت الحالي بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب ،ولذلك نرى حاليا بعض الطلب التجزئة القادم إلى سوق الفضة ،حيث أن تحركات المعدن الأبيض تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب بالفترة الأخيرة أعلى مستوى فى ست سنوات.

والفضة تميل دائما على أساس النسبة المئوية إلى التفوق على الذهب، سواء كان هذا التحرك صعود أو هبوط حسب حركة السوق.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، على وشك تكبد أول خسارة فى ثلاثة أيام ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 97.44 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يدعم فى الوقت الحالي أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.