شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تعليقات "دونالد ترامب" عن التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعدما قوضت تعليقات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " عن التجارة معنويات المستثمرين ،وقاد التراجع قطاع الطاقة المتضررة من هبوط أسعار النفط بالسوق العالمي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بعد قفزة كبيرة فى سهم شركة بربري البريطانية للأزياء.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تراجعت معظم القطاعات ذات العلاقة بحركة التجارة العالمية ، خاصة بعد التعليقات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ،والتي جددت مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها طريق طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين ،وقد يتم فرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار $ إذا دعت الضرورة ذلك.

انخفض قطاع الطاقة بأكثر من 1.2% ، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، تضررا من هبوط أسعار النفط الواسع على مدار يومين بالسوق العالمي ، خاصة بعد انحسار التوترات حول إيران.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,017.80 نقطة.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.