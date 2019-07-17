شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أدنى مستوى فى أسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,403.45$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,406.51$،وسجلت أعلى مستوي 1,407.32$ ، وأدنى مستوي 1,400.09$ الأدنى فى أسبوع.

فقدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة.

سجل مؤشر الدولار يوم الأربعاء أعلى مستوى فى أسبوع عند 97.44 نقطة ، عاكسا الأداء القوي حاليا للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وكما نعلم صعود الدولار يؤثر سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بيه.

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أدت بيانات التجزئة الإيجابية فى الولايات المتحدة إلى المزيد من التباطؤ فى احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتخفيف واسع للسياسة النقدية فى اجتماع نهاية الشهر الجاري.

وموضوع خفض الفائدة الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو ، أصبح أمرا مفروغا منه ،عقب انحسار احتمالات الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية بعد بيانات التضخم والإنفاق الأخيرة فى الولايات المتحدة.

ولا يبدو وجود إجماع حاليا ليس فى الأسواق المالية فقط بل وداخل الاحتياطي الاتحادي نفسه ، بشأن عدد المرات الخفض التي تتم فى أسعار الفائدة هذا العام واتجاه الاقتصاد الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.17 طن متري لينزل الإجمالي إلى 799.37 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع.