شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين وانحسار التوترات حول إيران تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم بيانات أولية أظهرت انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ،ويكبح تلك المحاولات انحسار التوترات حول إيران بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

بحلول الساعة 09:55بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.46$،وسجل أعلى مستوي 57.99$ ،وأدنى مستوي 57.46$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.40$ ،وسجل أعلى مستوي 64.96$ ،وأدنى مستوي 64.40$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء بنسبة 3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 57.09$ للبرميل ، وفقد عقود برنت نسبة 2.7% ،بأكبر خسارة يومية فى أسبوعين.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 تموز/يوليو، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،بأقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 459.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.6 مليون برميل.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدما كبيرا مع إيران ، وإنه لا يسعي إلى تغيير النظام الحاكم فى الجمهورية الإسلامية.

قلصت تلك التصريحات التوترات حول إيران ،والتي كانت أحدى الأسباب التي دفعت أسعار النفط للارتفاع خلال الفترة الأخيرة ،وحولت التركيز حاليا إلى العوامل الأساسية التي تأثر على مستويات العرض والطلب.