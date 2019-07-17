شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل هجوم الحكومة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بعد التخلي عن التداول أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$ ،بفعل موجة البيع التي تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي ، خاصة بعد هجوم حكومة "الولايات المتحدة" الحاد على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا.

انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 193$ بما يعادل نسبة 2.1% إلى 9,234$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,427$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 9,622$.

فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 13.25% ، بأكبر خسارة يومية منذ 27 حزيران/يونيو الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، والتخلي سريعا عن حاجز 10,000$.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء حوالي 8 مليار$ إلى إجمالي 252 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 حزيران/يونيو الماضي ، مع هبوط أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي موجة بيع واسعة ، بسبب الهجوم الحاد من قبل حكومة الولايات المتحدة على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا ، وجلسات الكونغرس المكثفة حول مشروع فيسبوك الرقمي.

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والولايات المتحدة تعتبر أكبر سوق رقمية فى العالم ، وزيادة التدقيق على العملات المشفرة هناك، خاصة بعد إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية "ليبرا"، يعد ضربة قوية لصناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين.

شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ووزير الخزانة "ستيفن منوشين " هجوما شرسا على البتكوين والعملات المشفرة ،وأكدوا على إنها تستغل لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة.

شكل وزير الخزانة الأمريكي فريق عمل تابع لمجلس مراقبة الاستقرار المالي معني بالأصول الرقمية ،وحذر ستيفن منوشين من أن أجهزة تحويل الأموال والكيانات الأخرى العاملة فى قطاع التشفير ستحكمها وكالات مثل هيئة مكافحة الجرائم المالية FinCEN ، ولجنة تبادل الأوراق المالية SEC ،ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC ومجلس الاحتياطي الاتحادي Fed.

ويبدو حاليا بدون أدني شك أن معظم الساسة الأمريكيين مقتنعون أن التشفير هو عالم من غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من القائمين على صناعة التشفير حتى يتمكنوا من تغير تلك النظرة القاتمة.

ودعا معظم السياسيون فى أنحاء العالم وهيئات الرقابة المالية إلى التدقيق حول عملة فيسبوك الرقمية المستقبلية ، نظرا للانتشار العالمي الواسع لعملاق التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع المخاطر حول حماية المستهلك والخصوصية والنواحي التنظيمية المحتملة.