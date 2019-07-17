شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار المستهلكين فى بريطانيا طبقا للتوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر حزيران/يونيو مرتفعا بنسبة 2.0% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0%، بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.0%. كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.8% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.7%.

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