شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى فى 27 شهرا قبيل بيانات التضخم البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أدنى مستوى فى 27 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، فى ظل تجدد مخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم فى بريطانيا خلال حزيران/يونيو ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض الفائدة البريطانية خلال هذا العام.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:59 جرينتش،ليتداول عند 1.2395$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2406$،وسجل الأعلى عند 1.2420$ ، والأدنى عند 1.2382$ الأدنى منذ 10 نيسان/أبريل 2017.

انخفض الجنيه بالأمس بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 28 آذار/مارس الماضي ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف قوة أداء العملة الأمريكية حاليا ، يتراجع الجنيه تحت ضغط تجدد مخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، مع تزايد مؤشرات فوز "بوريس جونسون" فى تصويت يجريه حزب المحافظين فى نهاية هذا الشهر ،ليصبح رئيس الحكومة القادم.

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ويضغط على الجنيه أيضا تزايد احتمالات قيام المركزي البريطاني بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي فى البلاد ،والاستعداد لمخاطر انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم فى بريطانيا خلال حزيران/يونيو ، ضعف البيانات يعزز تلك الاحتمالات ويزيد من الضغط السلبي على سعر صرف الجنيه الإسترليني.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 2.0% خلال حزيران/يونيو بنفس القراءة السابقة ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.8% من ارتفاع بنسبة 1.7% الشهر السابق.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع انخفاضا بنسبة 1.0% خلال حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 0.0% فى أيار/مايو ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.